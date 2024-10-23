Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol



Yediği Gol



Puan 2019-2020 3 3 3 14 18 12 2020-2021 3 5 1 13 11 14 2021-2022 3 2 4 11 13 11 2022-2023 3 3 3 14 12 12 2023-2024 3 0 6 7 15 9 2024-2025 1 3 4 9 13 6

Trendyol Süper Lig'de 6 puanla 16. sırada yer alanile 3 puanla 18. basamakta bulunan, en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, 2024-2025 sezonuna Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başladı.Devam eden haftalarda galibiyeti unutan kırmızı-siyahlı ekip, Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenilirken Trabzonspor ile 0-0, Beşiktaş ile 1-1 ve Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.Ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayan Gaziantep FK, 9. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en verimsiz dönemini geçirdi.Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunun ilk dokuz haftasında üçer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kaleye 14 gol attı, kalesinde ise 18 gole engel olamadı.2020-2021 sezonunda ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 14 puan yazdıran, ilk 9 hafta itibarıyla en fazla puan topladığı dönemi yaşayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı, buna karşılık kalesinde 11 gol gürdü.2021-2022 sezonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 11 puan toplamayı başardı. Bu müsabakalarda 11 gol atan kırmızı siyahlı ekip, 13 gole engel olamadı.2022-2023 sezonunda üçer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alarak 12 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu haftalarda attığı 14 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.Geçen sezon ise ilk 9 haftada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.Gaziantep FK'nin Süper Lig'de 9 haftalık periyotlara bakıldığında sezonlara göre topladığı puanlar şöyle:2019-2020 sezonunda şampiyon olarak tamamladığı 1. Lig'den yükseldiği Süper Lig'de 5 sezondur mücadele eden Atakaş Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada yer alıyor.Bu sezon ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan bordo-beyazlılar, müsabakadan 2-1 mağlup ayrılarak sezona puansız başladı.İkinci haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, üçüncü haftadaki Antalyaspor maçını 3-2 kaybeden Hatayspor, dördüncü haftada da sahasında Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu.Akdeniz ekibinde Samsunspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı.Teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay yönetiminde beşinci haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, altıncı haftada Mersin'de konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 yenildi.Ligde bay geçtiği haftanın ardından sekizinci haftada sahasında Trabzonspor'u konuk eden bordo-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle 1-1 berabere kaldı.Kötü gidişatı durduramayan Hatay ekibi, ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.Geçen sezon aynı dönemde hanesine 14 puan yazdırmayı başaran Akdeniz ekibi, bu sezon çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.Süper Lig'de 3 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, tarihinin en kötü sezon başlangıcı yaptığı dönemi geçiriyor.Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yaz tatili ve kamp sürecinin ardından başladığı yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.Galibiyet hasreti 150 güne çıkan Hatay ekibi, ligin 10. haftasında Mersin'de Bellona Kayserispor'u konuk edecek.