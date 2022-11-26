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Gaziantep FK hazırlıklarını sürdü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ligin ikinci etabı öncesi çalışmalarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK hazırlıklarını sürdü
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26 Kasım 2022 16:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.

Salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla son buldu.

Makedonya Genç Milli Takımı'na giden Luka Stankovski antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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