Gaziantep FK hazırlıklarını sürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla son buldu.
Makedonya Genç Milli Takımı'na giden Luka Stankovski antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 1 saat 35 dakika sürdü.
Salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla son buldu.
Makedonya Genç Milli Takımı'na giden Luka Stankovski antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-siyahlı takım, çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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