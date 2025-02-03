Gaziantep FK'den Kadir Sağlam'a tepki

Gaizantep FK Başkan Yardımcısı İdris Kalkan, Galatasaray maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.



Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan İdris Kalkan, "Tiyatro devam ediyor! Bu akşam Gaziantep FK - Galatasaray maçının sonucu tiyatro sonrası 0-1 ama gerçek sonuç ise 2 penaltı, 1 ofsayttan gol olarak düşünüldüğünde Gaziantep FK 2-0 Galatasaray şeklinde olması gerekiyordu! Ancak Anadolu kulüpleri bu TFF ve MHK sayesinde kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.



İdris Kalkan, "Anadolu kulüpleri zor şartlar altında yönetilirken 2 takımın gölgesinde koskoca bir lig kalıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



