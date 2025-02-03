Gaziantep FK'den Kadir Sağlam'a tepki

Gaziantep FK Başkan Yardımcısı İdris Kalkan, "Tiyatro sonrası 0-1 ama gerçek sonuç ise 2 penaltı, 1 ofsayttan gol olarak düşünüldüğünde Gaziantep FK 2-0 Galatasaray şeklinde olması gerekiyordu" dedi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'den Kadir Sağlam'a tepki
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03 Şubat 2025 22:58
Gaizantep FK Başkan Yardımcısı İdris Kalkan, Galatasaray maçı hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan İdris Kalkan, "Tiyatro devam ediyor! Bu akşam Gaziantep FK - Galatasaray maçının sonucu tiyatro sonrası 0-1 ama gerçek sonuç ise 2 penaltı, 1 ofsayttan gol olarak düşünüldüğünde Gaziantep FK 2-0 Galatasaray şeklinde olması gerekiyordu! Ancak Anadolu kulüpleri bu TFF ve MHK sayesinde kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

İdris Kalkan, "Anadolu kulüpleri zor şartlar altında yönetilirken 2 takımın gölgesinde koskoca bir lig kalıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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