Gaziantep FK, Arda Kızıldağ'ı transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Savunma oyuncusu Kızıldağ'ın geçmişine dair bilgilerin verildiği açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Savunma oyuncusu Kızıldağ'ın geçmişine dair bilgilerin verildiği açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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