Gaziantep FK, Abdulkadir Parmak'ı bitirdi!

Gaziantep FK'da bir süredir görüşme halinde olunan ve kulübüne resmi teklide bulunulan Abdulkadir Parmak ile prensip anlaşmasına varıldı.



Orta saha daki eksikliği gidermek ve daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapan kırmızı siyahlılar geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da geçiren Abdulkadir Parmak için Trabzonspor'a resmi teklif yapmıştı.



Oyuncuyu kadroda düşünmeyen Trabzonspor ise Gaziantep FK'dan gelen teklifi kabul ederken Abdulkadir Parmak ile yapılan görüşmede de oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.



Hem Trabzonspor hem Abdulkadir Parmak ile anlaşmaya varan Gaziantep FK'nın oyuncu ile imza aşamasına geçtiği bildirildi.



Parmak'ın bir aksilik çıkmaması durumunda Gaziantep 'e gelerek resmi imzayı atıp takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. (Gaziantep Güneş)





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