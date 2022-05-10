Gaziantep FK, 2 eksikle çalıştı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.



Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ