Gaziantep FK, 2 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, 2 eksikle çalıştı
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10 Mayıs 2022 20:17
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Caulker katılmadı.

 

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