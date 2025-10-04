04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
14:30
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
14:30
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
13:30
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
13:30
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Gaziantep Basketbol, Konya deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona 2'de 2 ile başlayan Gaziantep Basketbol, yarın Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek hem moral bulmak hem de zirve takibini sürdürmek istiyor.

04 Ekim 2025 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep Basketbol, Konya deplasmanında seriyi sürdürmek istiyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Gaziantep Basketbol, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
 
Gaziantep temsilcisi, 2025-2026 sezonuna, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve sahasında CMF Gold Harem Spor galibiyetleriyle başladı.
 
Sezona iyi başlayan kırmızı-siyahlı ekip, 3. maçında yarın konuk olacağı Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
 
"DAHA GİDECEK YOLUMUZ VAR"
 
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, yeni sezona yeni transferlerle başladıklarını, takım olarak hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu söyledi.
 
Yeni oyuncuların sisteme adaptasyon süreci için takımın zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Baş, "Bu süreçte 3-4 sakat verdik, onlar hala aramıza tam olarak dönmediler. Onların da katılımıyla çok daha iyi olacağımıza inanıyorum. 2'de 2 yaptık ama biz hem oyun hem de sistem anlamında istediğimiz seviyede değiliz. Daha gidecek yolumuz var, bu süreci en az kayıpla geçmek istiyoruz." diye konuştu.
 
Ligde yarın karşılaşacakları Konya Büyükşehir Belediyespor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
 
"Orada oyun anlamında ayakta kalmamız lazım. Mental olarak da hazır olmalıyız. Bizim için önemli bir deplasman, ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Pazar günü elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmayacağız."
 
"HER GÜN ÜSTÜNE KOYARAK İLERLİYORUZ"
 
Takım kaptanı Yiğitcan Turna da ligin bu sezon daha zor olduğunu ancak Gaziantep Basketbol olarak iyi bir takım kurduklarını ve her maçı kazanmak için mücadele verdiklerini söyledi.
 
Takımın her geçen gün daha iyi olacağına inandığını ifade eden Yğitcan Turna, şöyle konuştu:
 
"Bizim maç seçme lüksümüz yok, elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Hafta içi maçlarında da zorlu bir serimiz olacak. Onun öncesinde Konya karşısında galip gelerek moral kazanmak istiyoruz. Takımda iyi bir kimyamız var, her gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Bundan dolayı arkadaşlık olarak güzel bir kimya inşa ettik. En iyi seviyeye gelmek istiyoruz."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
