Gasperini'den Zaniolo itirafı!

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atalanta.it
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Gasperini'den Zaniolo itirafı!
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14 Temmuz 2024 14:03
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'nun transferinin perde arkasını anlattı.

Gasperini, "Bir gün Borriello beni aradı ve, "Size transfer olmak isteyen bir oyuncum var. Çok güçlü, tam bir canavar" dedi. Ben de, "Kim, Zaniolo mu?" dedim. Ardından Andrea D'Amico ve yönetim kurulu başkanı Luca Percassi ile konuştum. Zaniolo'nun transferi ilgimi çekti ve o da geldi." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ŞARTLARI

Galatasaray, İtalyan yıldız Zaniolo'nun Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer olduğunu açıklamıştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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