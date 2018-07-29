  •  
    Galatasaray için büyük fırsat! Kadro dışı kaldı...
  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    Riekerink büyük şok yaşadı! 8 gol yediler...
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!

Garry Rodrigues için Bruma örneği!

Galatasaray, Garry Rodrigues'i bu sezon satmama kararı alırken, Bruma'da izlediği yolu takip edecek.

Kaynak: Sabah
Garry Rodrigues için Bruma örneği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 05:17
Galatasaray, Garry Rodrigues'i satmak için UEFA Şampiyonlar Ligi'nin reytingini kullanma kararı aldı.

İşte Bruma örneği ve sarı kırmızılı yönetimin planı:

Kiralık gittiği Real Sociedad'dan 2016 yazında dönen Bruma'ya PSV talip olurken, o dönem Hollanda ekibinden gelen 5 milyon Euro'luk teklifi G.Saray, "Seneye 15'e satarız'' diyerek reddetmişti. Nitekim Bruma oynadıkça değerini katladı ve bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Leipzig'e satıldı. Bruma'daki sürecin benzeri şu an Rodrigues'te yaşanıyor.

ZARARDA LİMİT EKSİ 10 MİLYON EURO

İngiltere'den Newcastle'ın 7 milyon Euro, Rusya'dan Spartak Moskova'nın 9 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Rodrigues için Galatasaray pazarlık masasına bile oturmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaz kampında Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği Rodrigues'in Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünüyor. 1.350 milyon Euro olan yıllık ücreti de Avrupa kulüpleri için uygun olan Garry Rodrigues'e önümüzdeki sezon sonu astronomik teklifler bekleniyor. Galatasaray, FFP kuralları gereği seneye eksi 20 milyon Euro olan bütçesini eksi 10 milyon Euro'ya düşürmek zorunda.

Şampiyonlar Ligi vitrininde Rodrigues hem yaşı (28) hem de maliyetiyle (1.350 milyon Euro) potansiyel transfer olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile çıktığı 40 resmi maçta toplam 10 gol atan ve 10 asist yapan 27 yaşındaki Rodrigues, 33 Süper Lig maçında ise 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için