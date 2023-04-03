NBA efsanesi Kevin Garnett, Brooklyn Nets oyuncusu Ben Simmons'a tavsiyelerde bulundu.



Garnett, Ticket & The Truth isimli podcast'in son bölümünde "eski Simmons'ı" tekrar parkelerde görmek istediğini söyledi:



"Basketbolu başta neden sevdiğini tekrar hatırlamasını ve bu işin köküne inmesini istiyorum. Yüreğin bu işin içinde değilse, neyse odur artık."



Garnett, Simmons'ın önceki formunu yeniden keşfetme çabası içinde 'inNBA Yaz Ligi'nde oynayabileceğini bile belirtti:



"Bence tekrar kendi olma şansı var, ama Ben Simmons gibi olmalı. Annesi ya da etrafındaki topluluk gibi değil, kendi olmalı. Adamın sahada eskisi gibi harika işler çıkardığını tekrar görmek istiyorum."



Simmons, Philadelphia 76ers'ta geçirdiği süre boyunca üç kez All-Star seçilmiş, ancak sakatlıklar ve şut eksikliğinin yanı sıra psikolojik problemleri de tam potansiyeline ulaşmasına engel olmuştu.



26 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun tamamında forma giymiş fakat yakın zamanda sırtındaki sakatlık nedeniyle Nets tarafından sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakılmıştı.





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