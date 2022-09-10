Galtier'den Icardi yorumu

PSG'nin hocası Galtier, Mauro Icardi'nin oynayabileceği bir kulübe transfer olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galtier'den Icardi yorumu
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10 Eylül 2022 00:37
PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.

Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca, "Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti. Umarım orada mutlu olur ve çok fazla oynama süresi bulur. Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli. Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler" sözlerini kullandı.

Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girdi ancak süre almadı.

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