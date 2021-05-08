Galatasaraylı baba mı, Beşiktaşlı oğlu mu? Sevinen hangi Ataman olacak?

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman'ın THY Euroleague yarı finalin son maçında R.Madrid'i devirdikleri karşılaşmanın ardından yaşadığı duygusal patlama sonrası oğlu Sarp'a sarıldığı an günün karesi olarak hafızalara kazandı. Anadolu Efes'in sahasında oynadığı maçlarda takımı yalnız bırakmayan, zaman zaman deplasmanlara giden hatta antrenmanlarda dahi lacivert beyazlılarla birlikte olan Sarp Ataman ile babası Ergin Ataman arasında bugün tatlı bir rekabet yaşanacak. Söz konusu basketbol olduğunda babasının en büyük destekçisi olan Sarp, babası G.Saraylı olmasına karşın kendisi Beşiktaş taraftarı. Baba-oğul Atamanlar Hürriyet'ten Merve Toy'a verdikleri röportajda samimi açıklamalarda bulundu.



Ekibe motivasyon konuşması



· Real Madrid maçından sonra o sarılmanız da çok duygusaldı, Sarp takımın uğuru olma yolunda ilerliyor. Neler söylemek istersiniz?



ERGİN ATAMAN: Oğlum olduğu için söylemiyorum ama gerçekten Sarp oraya bir renk getirdi. Maçlara düzenli geliyor, antrenmanlara geliyor, zaman zaman seyahatlere geliyor. Antrenman esnasında oyunculara bazen paslar veriyor. Sanki takımın 4. yardımcı antrenörü gibi oyuncuları motive ediyor. Onlarla konuşuyor, çok fazla diyalog kuruyor, benim yapmadığım şeyleri yapıyor mesela (gülüyor). Örneğin maç otobüsünde arka tarafa gidip oyunculara işte 'Bugün şöyle yapman lazım, bugün böyle yapman lazım, bugün senden şunu bekliyorum' gibi motivasyon konuşmaları yapıyormuş, bana anlatıyorlar. Diğer yandan tabii soya çekim de var. Sarp aşırı hırslı bir çocuk. Onun maç öncesi sonrası hissettiği motivasyona tanık olmak beni de zaman zaman baskı altına alıyor.



Güçlü olmalısın baba, toparlan



· Şöyle ilginç bir şey oldu; Madrid'de kaybettiğimiz 3. maç sonrası odamdan çıkmadım, yemeğe inmedim ve Sarp yemeğe gitmiş, takımla ve bana bir tabağa yemek koyup getirmiş odaya ve 'Baba üzülmemelisin, aç kalmamalısın güçlü olmalısın iki gün sonra bir maç daha var kendini toparla' diyor.



12 sayı öndeyken son 2 dakikada maç kaybetmiş olmak beni o gün çökertti. Kendime kızdım, oyunculara kızdım çökmüş durumdayım ve o motivasyonla bir çocuk o duygularla bunu yaşayıp hissedip size gelip bunları söylüyor.



Hem mutlu oluyorsunuz hem de bir tarafta hem kamuoyuna hem takımınıza hem yönetiminize hem taraftarınıza hissettiğiniz sorumluluğa ilave bir de ona karşı sorumluluk hissediyorsunuz.



Tek isteğim güzel bir derbi olması



- Sarp sen futbolu da yakından takip ediyorsun. Hangi takımlısın? Ve bu sene futboldaki şampiyonluk yarışı için neler söylemek istersin?



SARP ATAMAN: Ben futbolu çok seviyorum ve Beşiktaş'ı tutuyorum. Bu sene uzun süre sonra ilk 4'ün, 4 Büyük olduğu bir lig var. Ben Beşiktaş'ın futbolunu çok beğeniyorum ve şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Cumartesi günü (yarın) G.Saray derbisi var, babam G.Saraylı ben Beşiktaşlıyım. Evde derbiyi birlikte izleyeceğiz. Beşiktaş'ı tutsam da derbide güzel bir maç olması benim için daha önemli. başka bir isteğim yok.



İzin versek 'Takımda görev yapayım' diyecek



- Sarp'ın analiz kabiliyeti ve takımın yardımcı antrenörlerinden biri gibi kendini hissediyor olması sebebiyle antrenör olsun ister misiniz?



"Aslında Sarp basketbolcu olmak istiyor ama çok yemek yiyor ve ben hep ona aynı şeyi söylüyorum, kendisini fiziksel olarak hazırlamazsa basketbolcu olma şansı çok az. Ama diğer yandan bir çırak gibi yetişiyor 5-6 yaşından itibaren aktif olarak bir takımın içinde ne yaşanıyorsa tanıklık ediyor. Takımda da kulüpte de herkes çok seviyor tabii Sarp'ı ve bazen diyor ki 'Ben Tuncay (Özilhan) amcama söyleyeceğim, gitmeyeceğim. Ben takımla çalışayım diye kendisine teklifte bulunacağım diye söylüyor (gülüyor). İzin versek neredeyse 'Ben takımda görev alayım' diyecek."



SCOUT GİBİ LİSTE YAPIYOR



Bazen biz böyle işte transferle ilgili falan telefon konuşması yapıyoruz aramızda konuşuyoruz. Onlara kulak misafiri olunca bir bakıyorum 2 saat sonra geliyor elinde bir liste, scout gibi çalışmış transfer edilebilecek oyuncuları listelemiş getiriyor. Bu motivasyonla uzun yıllar çalışırsa, emek verirse neden olmasın. İleride tabii ki basketbola hizmet eden bir antrenör olabilir.



KAZANIRSAM AYNI TAKIM ELBİSE İLE MAÇA ÇIKARIM



- Ergin Ataman'ın totemi var mı?



ERGİN ATAMAN: Pek çok totemim var. Mesela eğer bir deplasmanı kazandıysak. Ondan sonraki senenin tamamında aynı kıyafeti giyerim, maçlarda aynı takım elbiseyi, aynı renkleri giyerim. Maç günleri sabah antrenmanı yaptıktan sonra hiç kimseyle konuşmam, telefonumu açmam.



MAÇ GÜNÜ ÖĞLEN MUTLAK UYURUM



· Maç günü öğlen mutlaka uyumaya çalışırım hatta uyuyamadığım günler bu maçta aksilik mi olacak diye endişeye kapılırım. Uyuyabilirsem o maçı mutlaka kazanacağımıza inanırım, uykum kaçarsa hatta stres olurum bir aksilik mi olacak diye. Bir de maçtan önceki akşamları bir elektronik masaj aleti var. Sarp bana mutlaka masaj yapar 20 dakika. Ben de ona masaj yaparım böyle bir totemimiz var.



MAÇA GİDERKEN BABAM GİBİ AYNI KIYAFETİ GİYERİM



· Sarp senin totemin var mı?



SARP ATAMAN: Maçtan bir önceki gün NBA 2016'da oynayacağımız takıma karşı maç yaparım. Genelde yenilirim ama kazanana kadar oynarım. Her akşam maçtan önce babama biraz masaj yaparım o da bana yapar. Ben de babam gibi maçlara giderken aynı şey giyiyorum. Altımda Efes eşofman altı, üzerimde Efes tişörtü ve onun üzerinde de Larkin forması oluyor.



ERGİN ATAMAN: Hatta geçen maç 'Oğlum kurdeşen dökeceksin içine daha ince bir şey giy' dedim. 'Olmaz baba bu benim uğurum' dedi ve ısrarla üzerini değiştirmedi.



SİNGLETON BENİ YANILTTI BABAM HAKLI ÇIKTI



· Konuştuğun ve çok iyi performans gösteren oyuncular oluyor mu?



SARP ATAMAN: Larkin var mesela... 2. maçtan önce onunla konuşmuştum. Sertaç var. Bir de tam tersi örnek var. Babama son maçtan önce "Singleton'ı oynatma" dedim. Yeni bebeği oldu, geceleri uyuyamamıştır diye düşünmüştüm. Ama babam haklı çıktı, Singleton çok iyi performans gösterdi. İyi ki beni yanılttı.



ÖNCE OYUNCU OLMAK SONRA KOÇLUK İSTERİM



· Bir takımın yıldız oyuncusu mu antrenörü mü olmak istersin?



SARP ATAMAN: Önce oyuncu olmak isterim ama sonrasında da antrenörlük isterim.



'SANA BUGÜN İHTİYACIMIZ VAR' DİYORUM



· Neler söylüyorsun oyunculara?



SARP ATAMAN "Sana bugün ihtiyacımız var", "Bugün çok sayı atmalısın" diyorum. Hissettiğime göre seçiyorum.



· "CSKA zorlu bir rakip ama bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum" diyen Sarp Ataman "Finalde Barcelona ile oynayıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum" sözleriyle babasına güvenini ifade etti.



