Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Erhan Önal vefat etti

Erhan Önal için 16-21 Mart tarihlerindeki tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için 16-21 Mart tarihlerindeki tüm maçlarda saygı duruşu yapılacak. 🙏 pic.twitter.com/ErGQn2HKvI



— Sporx (@sporx) March 16, 2021

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Önal'ın vefat ettiği bildirildi.Açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.