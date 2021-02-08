Galatasaray'ın Kadıköy rakamı: %66 şampiyonluk!

Galatasaray, önceki sezonlarda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği 6 maçın ardından 4 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Kadıköy rakamı: %66 şampiyonluk!
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08 Şubat 2021 11:33
1982'de tekrar hizmete açılan Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray, Fenerbahçe'yi ligde 7. kez yendi.

Sarı-kırmızılılar daha önce Kadıköy'de derbi galibiyeti gördüğü 6 sezonun 4'ünde şampiyon oldu. 1986-87, 1987- 88, 1992-93 ve 1999-2000'de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup edip sezon sonu ipi göğüsleyen Galatasaray'ın Kadıköy'de kazandığı zaman şampiyonluk ihtimali yüzde 67...

Sarı-kırmızılılar 1983-84 ve 2019/20 sezonlarında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda derbi zaferi elde etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.



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