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Galatasaray'ın hedefindeki golcüyü İtalyanlar kaptı!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese, Stefano Okaka'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın hedefindeki golcüyü İtalyanlar kaptı!
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08 Ocak 2019 18:26
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu Stefano Chuka Okaka anlaştığını duyurdu.

Son olarak Watford'da forma giyen İtalyan asıllı Nijeryalı golcü, sezon sonuna dek siyah-beyazlı ekipte forma giyecek.

Öte yandan kariyeri boyunca 12 takımda forma giyen golcü futbolcu için Galatasaray'ın yanısıra Bursaspor'da devredeydi.

Okaka, bu sezon Watford forması ile çıktığı 3 müsabakada gol veya asist üretmeyi başaramadı.



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