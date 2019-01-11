Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapacak Galatasaray'ın listesinde yer alan İsveç Ligi takımlarından Djugarden'de forma giyen Aliou Badji'den sürpriz bir paylaşım geldi.Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Senegalli forvet, Instagram hesabından, İstanbul'da bulunduğu bir fotoğrafını paylaştı.Badji'nin yaptığı bu paylaşımın ardından transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği yorumları yapıldı.Genç forvet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer olmak istediğini belirtmiş ve kulübünün kendisinden para kazanacağını söylemişti.