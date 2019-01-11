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Galatasaray'ın forvet gözdesi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın forvet transfer listesinde yer alan Aliou Badji'den İstanbul paylaşımı geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın forvet gözdesi İstanbul'a geldi!
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11 Ocak 2019 15:44
Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapacak Galatasaray'ın listesinde yer alan İsveç Ligi takımlarından Djugarden'de forma giyen Aliou Badji'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Senegalli forvet, Instagram hesabından, İstanbul'da bulunduğu bir fotoğrafını paylaştı.

Badji'nin yaptığı bu paylaşımın ardından transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldiği yorumları yapıldı.

TRANSFER OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ

Genç forvet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer olmak istediğini belirtmiş ve kulübünün kendisinden para kazanacağını söylemişti.



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