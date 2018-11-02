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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında iki takımın sahaya çıktığı anda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
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02 Kasım 2018 21:04
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'dan maç öncesi Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi.

İki takımın sahaya çıktığı anda Türk Telekom Stadyumu'nun hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınmaya başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOREOGRAFİSİ

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları koreografide Şampiyonlar Ligi logosuna da yer verdi ve ''Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük'' ve ''Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimiz'' yazıları kullandı.

Fenerbahçe, 2008 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nde yer alamıyor. Galatasaray ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 4 puan topladı.

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