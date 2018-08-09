Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray Futbol Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Galatasaray Futbol Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın