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Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan 3 imza birden
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09 Ağustos 2018 15:50
Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz  Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.



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