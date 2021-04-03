Galatasaray'da yeni stoper: Gedson Fernandes

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'nun cezaları nedeniyle olmadığı Hatayspor maçında sürpriz bir stoper ikilisi oluştu.



Teknik direktör Fatih Terim, Ryan Donk'un yanında devre arasında kadroya katılan ve kariyerinde iki yönlü orta saha oyuncusu olarak öne çıkan Gedson Fernandes'i görevlendirdi.



PROFESYONEL KARİYERİNDE İLK KEZ STOPER



22 yaşındaki Portekizli oyuncu böylece, profesyonel kariyerinde ilk kez stoper olarak görev almış oldu. Gedson, geçtiğimiz sezon Tottenham'da Wolverhampton maçında 8 dakika sağ bek olarak oynamıştı.



