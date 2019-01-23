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Galatasaray'da şampiyonluk alameti mi?

Göztepe maçıyla göreve başlayan ve ikinci yarıda rakibi karşısında şampiyonluğu kucaklayan Terim, yine Göztepe ile işe başlayacak. .

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da şampiyonluk alameti mi?
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23 Ocak 2019 09:15
Göztepe, Galatasaray'ın başında 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in kariyerinde önemli bir köşe taşı haline geldi. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibi karşısında göreve başlayan deneyimli teknik adam, ikinci yarının son maçında da rakibi karşısında şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Şimdi yine bir Göztepe karşılaşması var ve Fatih Terim de 10 maçlık aranın ardından ilk maçına çıkacak.

İKİ MAÇI DA KAZANDI
Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar ve ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle önce 7 ardında da 3 maç ceza alan Terim'in uzun cezası nihayet sona erdi. Şimdi gözler Göztepe maçına ve Terim karşılaşma sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi. Başarılı teknik adam, geçen sezon oynanan iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İKİNCİ TAKIMI
Göztepe'nin Fatih Terim'in başarılı kariyerindeki yeri bu sezonki rastlantılarla sınırlı da değil... Ankaragücü'nün başında teknik direktörlük kariyerine başlayan 65 yaşındaki teknik adam, ardından Göztepe'nin başına geçmiş ve 1989-90 sezonunda İzmir ekibini çalıştırmıştı.

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