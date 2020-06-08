Galatasaray'da sağ bek için scoutlar 3 isim verdi!

Galatasaray, sağ beke takviye için Rennes forması giyen Traore, Tigres'ten Luis Rodriguez ve Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui ile olan görüşmelerine hız verdi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'da sağ bek için scoutlar 3 isim verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2020 13:12
Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Şener ile de yol ayrımında olan Galatasaray, sağ beke takviye için gaza bastı.

Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor.

3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor. Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı.

OMAR DA LİSTEDE

4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor. Cim Bom ayrıca Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için