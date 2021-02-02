Galatasaray'da Onyekuru gollere devam ediyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sarı - kırmızılılardaki 3. dönemine fırtına gibi girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Onyekuru gollere devam ediyor!
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02 Şubat 2021 23:01
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, ikinci maçında da ağları havalandırmayı başardı.

Nijeryalı futbolcu, geçen hafta ikinci yarıda oyuna dahil olduğu ve 2-1 kazandıkları Gaziantep maçında takımının gollerini atan isim olmuştu.

Henry Onyekuru, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da takımının ilk golünü atarak gol sayısını 3'e çıkardı.



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