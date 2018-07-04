  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Galatasaray'da oklar Belhanda'yı gösteriyor

Alınan futbolcuların dengesini sağlayabilmek için bir yıldızıyla yolları ayırmak isteyen Galatasaray, gözünü Belhanda'ya çevirmiş durumda.

Galatasaray'da oklar Belhanda'yı gösteriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 07:01
UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, 'sattığın oyuncu bedeli kadar transfer yapabilirsin' kısıtlamasıyla karşılaşan Galatasaray, kesenin ağzını açmış durumda. Ancak alınan futbolcuların dengesini sağlayabilmek için bir yıldızıyla yolları ayırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Belhanda'ya çevirmiş durumda.

Çin ve Arap kulüplerinin zaman zaman menacerler vasıtasıyla temas kurduğu 28 yaşındaki Faslı futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde hemen değerlendirmeye alınacak.

10 milyon Euro bekleniyor

Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan ve yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödenen Belhanda için, Galatasaray'ın 10 milyon Euro civarında teklif beklediği öğrenildi. Eğer transfer gerçekleşirse, gelen para satın alınan oyuncuların zararını dengelemek için kullanılacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için