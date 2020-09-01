Galatasaray'da hücum hattı, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon forvet hattında yaşanan rekabetten oldukça memnun.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da hücum hattı, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü!
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01 Eylül 2020 13:25
Son iki senedir forvet hattında yaşanan aksaklıklardan ve alternatifsizlikten sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezon öncesinde bu konuda problem yaşamıyor.

FALCAO VE DIAGNE PARMAK ISIRTIYOR

Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao kampın en istekli isimlerinin başında gelirken, takıma geri dönen Mbaye Diagne de gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

ADEM VE OĞULCAN, TERİM'İ MEMNUN ETTİ!

Adem Büyük hırsıyla dikkat çekerken, yeni transfer Oğulcan Çağlayan da forma rekabetinde olacağının sinyallerini veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de bu performanslardan memnun olduğu gelen haberler arasında.

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