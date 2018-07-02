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Galatasaray'da flaş ayrılık! Oktay Mahmuti bıraktı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Oktay Mahmuti'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da flaş ayrılık! Oktay Mahmuti bıraktı...
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02 Temmuz 2018 18:25
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, erkek basketbol takımı başantrenörü Oktay Mahmuti'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Basketbolda küçülmeye giden Galatasaray'da Mahmuti'den yüksek maaşı nedeniyle indirim talep edildiği ve bu nedenle deneyimli hocanın görevinden ayrıldığı kaydedildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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