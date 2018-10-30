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Galatasaray'da derbi öncesi fedakarlık beklentisi!

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim sakatlığı bulunan oyuncuların gözünün içine bakıyor.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da derbi öncesi fedakarlık beklentisi!
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30 Ekim 2018 02:56
Süper Lig'de 2 haftada 5 puan kaybeden, ayrıca Schalke ile berabere kalan Galatasaray'da gözler de F.Bahçe derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli takımı 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak olan G.Saray'da kadrodaki eksikler elbette en büyük problem.

Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığına zaman içinde Onyekuru, Serdar Aziz, Nagatomo, Belhanda, Feghouli, Eren Derdiyok da eklenirken F.Bahçe derbisinde ise kimlerin geri döneceği belirsizliğini koruyor.

ZORLAMA YOK!

Ancak bu noktada hem teknik heyet hem de yönetim oyunculardan fedakarlık bekliyor. Kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim, sakatlığında ciddi durumları geçen oyuncularından bu maçta ağrılarını göz ardı ederek sahaya çıkmalarını bekliyor.

Sağlık heyetinden sürekli bilgi alan ve oyuncularının durumlarını yakından takip eden deneyimli teknik adam, sağlık heyetinin de onayı ile bazı isimleri bu maçta kullanmak istiyor.

Ancak bu noktada en önemli detay ise oyuncuların sahaya çıkmak istemeleri. Bugüne kadar asla oyuncularını zorlamayan deneyimli çalıştırıcı, derbide de olsa oyuncularını zorlamaktan yana değil.

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