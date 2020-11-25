Galatasaray'da başkanlık seçim ertelendi!

Galatasaray Spor Kulübü'nün 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurduğu olağanüstü genel kurul, İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda gerçekleştirilemeyecek.



Galatasaray Spor Kulübü, "seçim" konusunda henüz resmi bir açıklama yapmasa da Trabzonspor Kulübü, Aralık ayında yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul'un İçişleri Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Trabzonspor'un "erteleme" açıklaması Galatasaray'ı da direkt olarak bağlıyor ve sarı-kırmızılı kulüp de 19-26 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek.



İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 28 Şubat 2021'e uzatılmasına planlanıyor ve dolayısıyla Aralık ayında yapılamayacak olan Galatasaray Genel Kurulu, 28 Şubat 2021 tarihinden önce de yapılamayacak.



1-Galatasaray'da 19-26 Aralık'ta yapılamayacak olan olağanüstü genel kurul, 28 Şubat 2021'e kadar da yapılamayacak; dolayısıyla başkan Mustafa Cengiz "seçim olmadan" bu tarihe kadar görevini sürdürmeye devam edebilecek.



2-Galatasaray Yönetimi'nin aldığı "erken seçim" kararı en azından 28 Şubat 2021'e kadar bir anlamda rafa kalkmış olacak ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun aksi bir kararı olmadığı sürece "daha erken bir tarih belirlenmezse" Mayıs ayında sarı-kırmızılı kulüp yeni başkanını seçmek üzere toplanacak.



3-COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun kararından dolayı sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri tarafından yapılması istenen "Mali Genel Kurul" da 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacak.



Sonuç olarak;

* Galatasaray başkan adaylarının en azından 3 ay daha seçim çalışması, liste hazırlama gibi konularda eli rahatlamış durumda.



* Seçim kararı alan Galatasaray mevcut yönetimi, yönetim içerisinde yapılacak olan değişiklikleri ya da kan tazeleme operasyonunu en az süreyle 28 Şubat'a kadar ertelemek zorunda kalacak.



* Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in aday olup olmama konusunda kararını verebilmek için önünde en yakın süreyle 3 aylık bir zaman dilimi daha olacak



