Galatasaray'a Telles piyangosu vurabilir!

İngiliz basınındaki haberlere göre;

Gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Chelsea transfer çalışmalarına şimdiden başladı.Chelsea'nin Alex Telles için Porto'ya ödemeye hazırlandığı bonservis ücreti 45 milyon Euro...Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın da kasasına para girecek. Alex Telles'in Porto'ya transfer olduğu 12 Temmuz 2016 tarihinde sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yapmıştı:"Profesyonel futbolcularımızdan Alex Telles'in transferi konusunda FC Porto (Porto) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Porto kulübü Şirketimize 6.500.000 Euro net bonservis bedeli ödeyecektir. Oyuncunun gelecekte üçüncü bir kulübe transferi durumunda Porto Kulübü Şirketimize satış karının 10%'unu ödeyecektir."Bu transferin 45 milyon Euro'ya gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına, kar payı olan 38,5 milyon Euro'nun yüzde 10'u yani 3,8 milyon Euro girecek.