Menajerler Galatasaray'a Fatih Terim'in kafasını karıştıran bir oyuncu önerdi… Premier Lig takımlarından Bournemouth'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Fraser.İskoç oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, istenmesi durumunda oldukça iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giydirebileceklerini ilettiler. Oyuncuyu öneren menajerler ise ellerinde resmi bir teklif olmadığını, teklif topladıklarını Fraser'ın Galatasaray'ı tanıdığını ve sürekli oynamak istediği ve Şampiyonlar Ligi'ni istediği söylediler.Terim ilk etapta WyScout üzerinden izlediği oyuncunun 163'lük boyuna rağmen bu sezon Premier Lig'de 28 maçta 1 gol 4 asist yapmasından çok etkilendi. Vatandaşı Charlie Nicholls'un kaslı olmayan vücudu nedeniyle "eski tip futbolcu" dediği Fraser'a Premier Lig'de fiziği nedeniyle "küçük cep dinamosu" lakabı takıldı. Terim'i en fazla ilgilendiren ise oyuncunun sağ bekte de oynayabilmesi oldu.