Galatasaray, yeni sağ bekine kavuşuyor: Assignon

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Lorenz Assignon'un satın alma opsiyonu olmadan kiralık transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, yeni sağ bekine kavuşuyor: Assignon
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01 Şubat 2024 07:38
Sacha Boey'u Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lorenz Assignon'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.

OPSİYONSUZ KİRALAMA

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.

Lorenz Assignon'nun transferini tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği kaydedildi.

Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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