Galatasaray, yeni sağ bekine kavuşuyor: Assignon

Sacha Boey'u Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lorenz Assignon'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.
OPSİYONSUZ KİRALAMA
23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.
Lorenz Assignon'nun transferini tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği kaydedildi.
Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADI
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Galatasaray, Lorenz Assignon'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladı.
OPSİYONSUZ KİRALAMA
23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a kiralık olarak imza atacağı belirtildi. Galatasaray ile Rennes arasında Assignon için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı aktarıldı.
Lorenz Assignon'nun transferini tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği kaydedildi.
Rennes'te bu sezon 21 maçta süre bulan Assignon, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.