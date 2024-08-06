Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Kupa maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 03.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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