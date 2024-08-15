Galatasaray, sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Baran Demiroğlu, bu sezon Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, sözleşmesini uzattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 14:07
Galatasaray, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Baran Demiroğlu'nun sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Baran Demiroğlu, bu sezon 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş. ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcumuz Baran Demiroğlu'nun kulübümüzle olan sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery