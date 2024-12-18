Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibi Roma'ya 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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18 Aralık 2024 00:58
Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile Galatasaray karşı karşıya geldi. 

Stadio Tre Fontane'de oynanan maçta Galatasaray, Roma'ya 3-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi. 

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, Alice Corelli, Rosanna Ventriglia ve Elena Linari kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamalarında elenmiş oldu. 

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 0 çeken Galatasaray, turnuvada sadece 1 gol attı ve 28 gol yedi.
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