Galatasaray, Rami için düğmeye bastı!

İLGİLİ VİDEO

transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat'ı renklerine bağlayan, Donk ile nikah tazeleyen Cim-Bom, ses getirecek bir stoper takviyesi için düğmeye bastı.Sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası'nda bugün final oynayacak olan Fransa Milli Takımı'nın stoperlerinden, Marsilya'nın tecrübeli ismi Adil Rami'ye talip oldu. 2021'e kadar Fransız kulübü ile mukavelesi bulanan tecrübeli oyuncunun transfer edilmesi için takımdan bir veya birkaç ismin gitmesi gerekiyor. UEFA ile yapılan anlaşmaya uyma zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılıların ilk planda Maicon'u satacağı iddia edildi. 32 yaşındaki Adil Rami için Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis vermeye hazır olduğu bildirildi.Sarı-kırmızılıların stoper alternatifleri arasında Inter'den Miranda ve Juventus'tan Höwedes'in isimleri de yer alıyor. Galatasaray, Adil Rami işini bitiremezse bu iki isimden birini alacak.Geçen sezon Sevilla'dan Marsilya'ya transfer olan Fas asıllı Fransız oyuncunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezonun en istikrarlı isimleri arasında gösterilen oyuncu, Pamela Anderson'un sevgilisi olarak da magazin basınında sık yer alıyor.