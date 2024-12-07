Galatasaray Petrol Ofisi Beylerbeyi ile yenişemedi: 2-2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Beylerbeyi 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Petrol Ofisi Beylerbeyi ile yenişemedi: 2-2
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2024 16:55
Ligde 11. hafta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan Galatasaray-Beylerbeyi maçıyla açıldı. Konuk takımın 2 kez öne geçtiği müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 43. dakikada penaltıdan Marie Manga ve 78. dakikada Malado Diallo atarken Beylerbeyi'nin gollerini 14. dakikada Elena Santos, 59. dakikada ise Kennya Cordner kaydetti.

Bu sonuçla iki maçı eksik Galatasaray puanını 19, Beylerbeyi ise 20'ye çıkardı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery