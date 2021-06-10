Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı

Galatasaray'da seçime yaklaşılırken sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler de yapılıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Ömer Bayram ile 3 yıllığına tekrar anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi Türk Lirası'na çevrilen Ömer Bayram'a yüzde 50'ye yakın zam yapılarak maaşı da 6 milyon Türk Lirası'na çevirildi.
2018'de Galatasaray'a gelen Ömer Bayram, 3 sezonda 97 maça çıktı ve 2 gol, 20 asistlik performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Ömer Bayram ile 3 yıllığına tekrar anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi Türk Lirası'na çevrilen Ömer Bayram'a yüzde 50'ye yakın zam yapılarak maaşı da 6 milyon Türk Lirası'na çevirildi.
2018'de Galatasaray'a gelen Ömer Bayram, 3 sezonda 97 maça çıktı ve 2 gol, 20 asistlik performans sergiledi.