Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı
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10 Haziran 2021 20:42
Galatasaray'da seçime yaklaşılırken sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler de yapılıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Ömer Bayram ile 3 yıllığına tekrar anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi Türk Lirası'na çevrilen Ömer Bayram'a yüzde 50'ye yakın zam yapılarak maaşı da 6 milyon Türk Lirası'na çevirildi.

2018'de Galatasaray'a gelen Ömer Bayram, 3 sezonda 97 maça çıktı ve 2 gol, 20 asistlik performans sergiledi.




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