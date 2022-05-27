Galatasaray Nef, Pistiolis ile kaybetmiyor!

Anadolu Efes'i 105-70 mağlup eden Galatasaray Nef, başantrenörü Andreas Pistiolis ile yakaladığı seri ile dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar Ekrem Memnun sonrası göreve gelen Yunan koç ile oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.
Galatasaray, bu süreçte Pistiolis idaresinde normal sezondaki 7, play-off çeyrek finaldeki 2 ve play-off yarı finaldeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
İşte Galatasaray'ın Andreas Pistiolis yönetiminde aldığı sonuçlar:
Beşiktaş Icrypex 62-74 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 84-78 Pınar Karşıyaka
Semt77 Yalovaspor 69-73 Galatasaray Nef
Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray Nef
HDI Sigorta Afyon Belediye 61-95 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 90-89 Tofaş
Türk Telekom 67-97 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 91-76 Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji 94-98 Galatasaray Nef
Anadolu Efes 70-105 Galatasaray Nef
Sarı-kırmızılılar Ekrem Memnun sonrası göreve gelen Yunan koç ile oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.
Galatasaray, bu süreçte Pistiolis idaresinde normal sezondaki 7, play-off çeyrek finaldeki 2 ve play-off yarı finaldeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
İşte Galatasaray'ın Andreas Pistiolis yönetiminde aldığı sonuçlar:
Beşiktaş Icrypex 62-74 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 84-78 Pınar Karşıyaka
Semt77 Yalovaspor 69-73 Galatasaray Nef
Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray Nef
HDI Sigorta Afyon Belediye 61-95 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 90-89 Tofaş
Türk Telekom 67-97 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 91-76 Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji 94-98 Galatasaray Nef
Anadolu Efes 70-105 Galatasaray Nef
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