Galatasaray Nef, Pistiolis ile kaybetmiyor!

Galatasaray Nef, başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde çıktığı 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, Pistiolis ile kaybetmiyor!
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27 Mayıs 2022 22:47
Anadolu Efes'i 105-70 mağlup eden Galatasaray Nef, başantrenörü Andreas Pistiolis ile yakaladığı seri ile dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar Ekrem Memnun sonrası göreve gelen Yunan koç ile oynadığı 10 maçın tamamını kazandı.

Galatasaray, bu süreçte Pistiolis idaresinde normal sezondaki 7, play-off çeyrek finaldeki 2 ve play-off yarı finaldeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

İşte Galatasaray'ın Andreas Pistiolis yönetiminde aldığı sonuçlar:

Beşiktaş Icrypex 62-74 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 84-78 Pınar Karşıyaka
Semt77 Yalovaspor 69-73 Galatasaray Nef
Fenerbahçe Beko 70-76 Galatasaray Nef
HDI Sigorta Afyon Belediye 61-95 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 90-89 Tofaş
Türk Telekom 67-97 Galatasaray Nef
Galatasaray Nef 91-76 Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji 94-98 Galatasaray Nef
Anadolu Efes 70-105 Galatasaray Nef

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