Galatasaray Nef'in hedefi Avrupa'da zafer!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde sarı-kırmızılı ekibin teknik ekibi ve oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan takımın genel menajeri Turgay Zeytingöz, yenilenen kadro ve hedeflerle ilgili açıklamada bulundu.



Zeytingöz, geçen sezonki kadrodan 4 oyuncunun takımda olduğuna dikkati çekerek, "10 yeni oyuncu kadromuza katıldı. Bu sezonki hedeflerimize, yeni hayallerimize uygun bir takım oluşturmaya çalıştık. Umarım başarılı oluruz. 1 Ekim'de Türkiye Ligi, sonrasında da FIBA Şampiyonlar Ligi başlayacak. İki kulvara da en hazır şekilde başlamaya çalışacağız. Hazırlık sürecimiz umduğumuz gibi gidiyor. İnşallah devam eden süreçte sağlıklı kalıp iyi bir başlangıç yaparız." dedi.



Her sezonda farklı bir hikayenin yaşandığını vurgulayan Zeytingöz, "Geçen sezon takımı kurduğumuzda üzerimizde beklenti ve baskı yoktu ama bizim hayallerimiz vardı. Bunları düşünüp hayal ediyorduk. Daha iyisini de yapabilirdik, içimizde bir burukluk var. Bu sezon üzerine koyarak daha iyisini başarmaya çalışacağız. Türkiye'de en az geçen sezon gittiğimiz yere kadar gidip sonrasını zorlayacağız. FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefimiz de öncesinde Dörtlü Final'e gitmek, sonrasında da kupayı Türkiye'ye getirmek olacak." ifadelerini kullandı.



- "Geçen seneye göre rotasyon anlamında daha rahatız"



Zeytingöz, yer alacakları organizasyonlardaki her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.



Geçen sezona göre bütçelerinin ve rotasyon şanslarının arttığını aktaran Zeytingöz, "Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, şu anda bütçe ve organizasyon anlamında ligimizin üzerinde. Bu gerçeği kabul ederek yola çıkmamız gerekiyor. Galatasaray olarak yarışmanın içinde olmaya çalışacağız. Nerede, hangi gün sahaya çıkarsak çıkalım o maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kendimizi sınırlamamak için 'Gidebileceğimiz yere kadar' diyoruz. Geçen seneden fazla bütçemiz var. Geçen seneye göre rotasyon anlamında daha rahatız. Bu sezonki düşüncemiz de geçen sezonun üzerinde bitirmek, camiamızı ve taraftarımızı daha fazla mutlu edebilmek olacak." şeklinde görüş belirtti.



Rus takımlarının Avrupa kupalarına alınmamasıyla oluşan boşluk nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme ihtimallerinin olup olmadığının sorulması üzerine Turgay Zeytingöz, şunları kaydetti:



"Şampiyonlar Ligi ile sözleşmemiz var. Onlar bize saygı duyuyor biz de onlara duyuyoruz. Sözleşme süresince bunları çok fazla dile getirmek istemiyoruz. Bizim organizasyonumuz 1-2 senelik değil. Buraya altyapısıyla ve A takımıyla uzun süreli bir plan yaptık. Bu planlar arasında Galatasaray Kulübünün hak ettiği şekilde en üst organizasyon neyse onun içinde yer alması var. Şu anda Şampiyonlar Ligi ile olan kontratımız süresince saygı duymaya devam edeceğiz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde başarabileceklerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Yolda bütçemiz ve organizasyonumuzun nereye gelişeceğine bakacağız. Galatasaray adı her zaman en üst organizasyonda vardır. Şampiyonlar Ligi ile olan kontratımız ve hedeflerimiz nedeniyle şu anda bu kulvara odaklanmış durumdayız."





