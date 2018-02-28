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Galatasaray müzesindeki Atatürk imzası sahte iddiası

Galatasaray müzesinde yer alan Atatürk imzalı belgenin sahte olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray müzesindeki Atatürk imzası sahte iddiası
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28 Şubat 2018 10:58
Galatasaray müzesinde yer alan Atatürk imzalı belgenin sahte olabileceği iddia edildi. Habertürk Gazetesi yazarlarından Murat Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir imzasının olmadığını ifade etti. Bardakçı'nın yazısından dikkat çeken kısımlar şu şekilde;

"Galatasaray'ın müzesinde sergilenecek olan mektup, piyasaya sürülmeye çalışılan bu belgelerden biri gibi görünüyor! Zira, söylediğim gibi Mustafa Kemal'in mektubunun altına mühür olarak basılmış böyle bir imzası mevcut olmamıştır ve mühürdeki imza Atatürk'ün Soyadı Kanunu'ndan önce kullandığı L,tin harfli ilk imzasının bozuk bir taklididir!

Dolayısı ile, Galatasaray'a mektubun "provenans" ını, yani kaynağını iyice tahkik etmek düşüyor! Mektup gazeteci, dışişleri bakanı ve klübün eski başkanı Necmeddin Sadak'ın veya Soyadı Kanunu'ndan önceki ismi ile Necmiddin Sadık Bey'in ailesinden temin edilmiş olsa bile, altında ıslak imza yerine uydurma bir kaşenin bulunması sebebi ile gerçekliği yine de tartışmalıdır. Yok eğer klüp belgeyi bir yerlerden yakın zamanda aldı ise, sözünü ettiğim uydurma mühürlerin hababam basıldığı k,ğıt parçalarından biridir!"


 

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