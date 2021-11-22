Galatasaray - Marsilya maçı iddaa oranları

🔸Galatasaray - Marsilya maçının iddaa oranları açıklandı.



— Sporx (@sporx) November 22, 2021

UEFA Avrupa Ligi 5. maç haftasında Galatasaray ile Olimpik Marsilya arasında oynanacak maçın iddaa oranları açıklandı.İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 2.34 oran verirken, konuk ekip Marsilya'nın oranı ise 2.23 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 2.80 olarak ilan edildi.Maçta 2.5 gol altı için 1.70, üstü içinse 1.63 oran belirlendi. Galatasaray'ın 1.5 golden fazla atmasına 2.05, Marsilya'nın ise 2.00 oran açıldı.'Karşılıklı gol var'ın oranı 1.52, 'KG Yok' oranı ise 1.83 olarak duyuruldu.