Galatasaray - Marsilya maçı iddaa oranları

Galatasaray ile Olimpik Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Marsilya maçı iddaa oranları
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22 Kasım 2021 15:53
UEFA Avrupa Ligi 5. maç haftasında Galatasaray ile Olimpik Marsilya arasında oynanacak maçın iddaa oranları açıklandı.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 2.34 oran verirken, konuk ekip Marsilya'nın oranı ise 2.23 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 2.80 olarak ilan edildi.

Maçta 2.5 gol altı için 1.70, üstü içinse 1.63 oran belirlendi. Galatasaray'ın 1.5 golden fazla atmasına 2.05, Marsilya'nın ise 2.00 oran açıldı.

'Karşılıklı gol var'ın oranı 1.52, 'KG Yok' oranı ise 1.83 olarak duyuruldu.


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