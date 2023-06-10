Galatasaray, Liverpool'un yıldızının menajeriyle görüştü!

Premier Lig'de Liverpool forması giyen Yunan sol bek Konstantinos Tsimikas'ın menajeri Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Liverpool'un yıldızının menajeriyle görüştü!
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10 Haziran 2023 01:48
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Sol bekte ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Liverpool'un yıldızını gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Tsimikas'ın menajeri transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi ve Galatasaray yöneticileri ile bir araya geldi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Yunan oyuncu, 13 milyon euro bedelle Olimpiakos'tan transfer edildi.

Bu sezon Kırmızılar'la 28 maça çıkan Yunan sol bek, takım arkadaşlarına 6 kez gol pası verdi. 27 yaşındaki sol bek oyuncusunun Liverpool ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

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