Galatasaray, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Kuzeyboru deplasmanında kazandı
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24 Ocak 2022 00:52
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)

Setler: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15

Süre: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)

 

 

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