Galatasaray, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)
Setler: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15
Süre: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)
Salon: Aksaray
Hakemler: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender
Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)
Setler: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15
Süre: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)