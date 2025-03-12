Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic ısrarı!

Yeni sezon planlaması için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da stoper için önemli bir isim takip ediliyor.
Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündeminde olan Strahinja Pavlovic listede duruyor. 23 yaşındaki futbolcunun Milan'daki geleceğinin yakından takip edilmesi kararı alındı.
Sarı-kırmızılıların stopere hamle yapmak istediği aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ
Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etme kararı aldı.
İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi.
Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.
İSTİKRARLI PERFORMANS
Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor. Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.
SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI
Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.
Ara transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündeminde olan Strahinja Pavlovic listede duruyor. 23 yaşındaki futbolcunun Milan'daki geleceğinin yakından takip edilmesi kararı alındı.
Sarı-kırmızılıların stopere hamle yapmak istediği aktarıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ
Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, sezon sonunda Milan'ın puan durumundaki konumuna göre hareket etme kararı aldı.
İtalya basınında çıkan haberlerde; Pavlovic'in Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği, bu nedenle gelecek tekliflere bu açıdan bakacağı kaydedildi.
Milan şu anda İtalya Serie A'da 28. haftada 9. sırada bulunuyor.
İSTİKRARLI PERFORMANS
Strahinja Pavlovic, kariyerinde istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2001 doğumlu stoper hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda sürekli forma giyiyor. Sırp savunmacı sezon başında geldiği Milan'da da 25 resmi maça çıktı. Ülkesi Sırbistan'la da hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda yer alan Pavlovic, kısa sürede önemli deneyimler kazandı.
SALZBURG'DA YILDIZI PARLADI
Milan'da bu sezon adından söz ettiren Strahinja Pavlovic, özellikle Salzburg'da kariyerini parlattı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avusturya ekibinde 71 maça çıkan Pavlovic, 1 de lig şampiyonluğu kazandı.