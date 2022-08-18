Galatasaray'ın stoper için B planı hazır!

Savunmaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense'de forma giyen Nino'nun transferi için çalışmalara başlandı.Sarı kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek.Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor.Brezilya Milli Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino'nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.