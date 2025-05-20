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Galatasaray'ın rakibi Barcelona!

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk yaşayan Galatasaray; Barcelona, Porto, PSV Eindhoven ile yarışıyor. Zirvede ise Almanya'dan Bayern Münih yer alıyor.

calendar 20 Mayıs 2025 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
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Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

Son dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Bayern Münih zirvede

Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:


  Takım Ülke Şampiyonluk sayısı
  Bayern Münih Almanya 19
  Galatasaray Türkiye 12
  Porto Portekiz 12
  Barcelona İspanya 12
  PSV Eindhoven Hollanda 12
  PSG Fransa 11
  Juventus İtalya 11
  Anderlecht Belçika 10
  Real Madrid İspanya 9
  Ajax Hollanda 9
 


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