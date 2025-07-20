Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak.
"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.
"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Galatasaray ile Admira Wacker arasındaki mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.