Galatasaray'ın penaltısı için OLAY yorum!

Galatasaray, İstanbulspor maçında kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşmasının ardından kaçırdı.
Spor yorumcuları Galatasaray'ın kaçan bu penaltısını değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:
Erman Toroğlu: "İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok! Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebili. Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu."
Güntekin Onay: "Türkiye'de pek rastlamadığımız bir penaltı kullanma tekniği."
Emre Aşık: "Böyle bir penaltıyı garantiye alman lazım. Bir de her 2 rakibin de birbirine saygı duyması lazım."
Tümer Metin: "Bu iş birliğine ben bir şey demem ama eleştiri şu. Tabelada çok rahat olacaksın. 0-0'da da yaparsın ama kaçırmayacaksın. Penaltı kaçınca Okan Hoca içinden saydırıyordu onu hissettim"
Ali Gültiken: "Bu penaltı denemesi boş tribünlere renk getirdi."
Ahmet Çakar: "Kerem ve Icardi tarifi mümkün olmayan bir laubalilik..."
Spor yorumcuları Galatasaray'ın kaçan bu penaltısını değerlendirdi. İşte yapılan yorumlar:
Erman Toroğlu: "İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok! Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebili. Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu."
Güntekin Onay: "Türkiye'de pek rastlamadığımız bir penaltı kullanma tekniği."
Emre Aşık: "Böyle bir penaltıyı garantiye alman lazım. Bir de her 2 rakibin de birbirine saygı duyması lazım."
Tümer Metin: "Bu iş birliğine ben bir şey demem ama eleştiri şu. Tabelada çok rahat olacaksın. 0-0'da da yaparsın ama kaçırmayacaksın. Penaltı kaçınca Okan Hoca içinden saydırıyordu onu hissettim"
Ali Gültiken: "Bu penaltı denemesi boş tribünlere renk getirdi."
Ahmet Çakar: "Kerem ve Icardi tarifi mümkün olmayan bir laubalilik..."