Devre arasında dört takviye yapan Galatasaray, orta alana bir transfer daha hedefliyor. Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiralayan sarı-kırmızılılar ön liberoya Fransız kulübü Reims'ten Marshall Munetsi'yi de almak istiyor. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un bizzat ilgilendiği transferde 25 yaşındaki Zimbabveli oyuncunun gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Kulübün de 3 milyon euro karşılığında futbolcuyu satmaya ikna edildiği gelen haberler arasında. Oyuncunun kulübüyle 30 Haziran 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.



Sarı-kırmızılı yönetimin en büyük problemi takımda bulunan yabancı futbolcu sayısının fazla olması. Yapılan yeni transferlerle takımda yabancı sayısı 15'e yükselirken, bir futbolcu zaten kesin olarak kalan maçlarda forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi listesinden silinen Mbaye Diagne'nin sezon sonuna dek kontratının feshedilmesi için görüşmeler yapılıyor. Ayrıca yine UEFA listesinde bulunmayan Omar Elabdelloui de gönderilebilir. Üçüncü ve dördüncü basamakta ise Ryan Babel ile Sofiane Feghouli'nin isimlerinin olduğu konuşuluyor.



MARSHALL MUNETSI KİMDİR?



Futbola ülkesi Zimbabve'de Blue Rangers'ta başlayan Marshall Munetsi, 2015'te Güney Afrika'ya gitti. Burada Cape Town, Orlando Pirates ve Baroka formaları giyen 25 yaşındaki 1.87 boyundaki ön libero, 2019'da Fransız ekibi Reims'e bedelsiz geldi. Bu sezon 10 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Marshall, toplamda ise 61 maçta 2 gol,3 asist yaptı.



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Zimbabve A Milli Takım formasını ilk kez 21 Mart 2018 tarihinde giyen Marshall Munetsi, 3'ü hazırlık 15 resmi maça çıktı. 1386 dakika süre buldu. 1 kez fileleri havalandıran Munetsi, Afrika Uluslar Kupası'na davet almadı.





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