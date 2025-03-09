Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi belli oldu

Fernando Muslera ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'ın, eski file bekçisi Inaki Pena için Barcelona'ya yaptığı teklif belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Inaki Pena teklifi belli oldu
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09 Mart 2025 12:53
Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışları da başladı.

Bu doğrultuda Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Inaki Pena'nın ismi gündeme gelmişti.

G.SARAY'DAN 10 MİLYON EURO

İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti.

HANSI FLICK'TEN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

Habere göre; İyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.

Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi. 


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