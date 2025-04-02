Galatasaray'ın derbi şifresi: Rangers!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, teknik heyet zorlu müsabakaya titizlikle hazırlandı.
Geçtiğimiz hafta sonu ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbiden dersler çıkan sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, daha dirençli bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Buruk, Mario Lemina'yı bu maça özel hazırlarken, Kaan Ayhan da savunma yönü güçlü olduğu için Przemyslaw Frankowski'nin yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak.
G.SARAY'IN ŞİFRESİ RANGERS
Sarı kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi devirmek için sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a evinde 3-1 yenildiği maçı baz alacak.
İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak olan Okan Buruk ve yardımcıları Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasını defalarca izleyerek rakiplerinin zaaflarını tespit etti.
Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in savunma arkasına sürpriz koşularına güvenen sarı kırmızılılar orta sahayı kalabalık tutacak.
Geçtiğimiz hafta sonu ligde Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbiden dersler çıkan sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, daha dirençli bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Buruk, Mario Lemina'yı bu maça özel hazırlarken, Kaan Ayhan da savunma yönü güçlü olduğu için Przemyslaw Frankowski'nin yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak.
G.SARAY'IN ŞİFRESİ RANGERS
Sarı kırmızılı teknik heyet, Fenerbahçe'yi devirmek için sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a evinde 3-1 yenildiği maçı baz alacak.
İskoç ekibinin taktiği ile kupada tur arayacak olan Okan Buruk ve yardımcıları Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasını defalarca izleyerek rakiplerinin zaaflarını tespit etti.
Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in savunma arkasına sürpriz koşularına güvenen sarı kırmızılılar orta sahayı kalabalık tutacak.